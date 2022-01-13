ЄС на пів року продовжив санкції проти Росії

Про це йдеться на сайті Європейської ради.



"Сьогодні Рада ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи, які зараз стосуються окремих секторів економіки Російської Федерації, на шість місяців, до 31 липня 2022 року. Рішення Ради прийнято на основі останньої оцінки стану виконання Мінських домовленостей - спочатку передбачалося, що це відбудеться до 31 грудня 2015 року", - інформує Рада.



Згідно з повідомленням, під час оцінки стану виконання Мінських домовленостей, що відбулася на Європейській раді 16 грудня 2021 року, лідери ЄС заохочували дипломатичні зусилля та підтримали Нормандський формат у досягненні повного виконання Мінських домовленостей.



"У світлі того, що Росія не повністю виконала ці угоди, лідери ЄС одноголосно вирішили продовжити дію економічних санкцій проти країни", - йдеться у повідомленні.



Окрім економічних санкцій, ЄС запровадив різні види заходів у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя та навмисну дестабілізацію України. Серед них, зокрема, дипломатичні заходи, індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження на поїздки) та конкретні обмеження на економічні відносини з Кримом і Севастополем.

Нагадаємо, 6 грудня Євросоюз на рік продовжив глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини проти російських чиновників, причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

8 грудня США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України.

Видання "Голос Америки" повідомило, що санкції проти Росії можуть стосуватися не лише "Північного потоку-2", а й інших трубопроводів.

15 грудня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий посилити санкції та вжити "безпрецедентних заходів" проти Росії у разі продовження агресивних дій щодо України.

Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT.

16 грудня ЄС погодився продовжити економічні санкції щодо Росії через агресію проти України.