ЄС готовий вжити безпрецедентних заходів проти РФ у разі подальшої агресії щодо України, - президентка Єврокомісії

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила, виступаючи у Європарламенті в середу, 15 грудня, передає Reuters.



Голова Єврокомісії зазначила, що ЄС та США розробляють варіанти, що виходять за рамки чинних санкцій, спрямованих на фінансовий та енергетичний сектори Росії, товари подвійного призначення та оборону.



"Наша реакція на будь-яку подальшу агресію може мати форму посиленого нарощування та розширення цих чинних режимів санкцій", - сказала Урсула фон дер Ляєн.



Вона підкреслила, що європейські урядовці готові вжити додаткових безпрецедентних заходів із серйозними наслідками для РФ.

13 грудня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз, США та Велика Британія обговорюють введення нових санкцій проти РФ та перебувають в "режимі стримування".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота дала чіткий сигнал, що допомагатиме Україні у випадку відкритого російського вторгнення.