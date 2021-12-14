"Війна в Україні буде війною в Європі": Резніков заявив, що світова спільнота допоможе протистояти російській агресії

Про це Резніков сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Треба чітко усвідомлювати, що війна в Україні буде війною в Європі", - наголосив Резніков.

Міністр додав, що світова спільнота чітко дала зрозуміти, що не залишить Україну, якщо Росія вчергове посилить свою військову агресію, і застосує практичні кроки.

"Чіткий сигнал міжнародного співтовариства, що Україна не залишиться сама в разі відкритого вторгнення Росії в Україну. І я розумію це так, що мова піде не про чергове висловлення стурбованості, а про практичні, жорсткі дії, спрямовані на високу ціну цієї агресії для Росії", - сказав Резніков.



Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що у випадку вторгення Росії в Україну буде "кривава бійня" і зазначив, що не вірить у перемогу РФ у випадку ескалації конфлікту.



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