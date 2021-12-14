"Війна в Україні буде війною в Європі": Резніков заявив, що світова спільнота допоможе протистояти російській агресії
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота дала чіткий сигнал, що допомагатиме Україні у випадку відкритого російського вторгнення
Про це Резніков сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Треба чітко усвідомлювати, що війна в Україні буде війною в Європі", - наголосив Резніков.
Міністр додав, що світова спільнота чітко дала зрозуміти, що не залишить Україну, якщо Росія вчергове посилить свою військову агресію, і застосує практичні кроки.
"Чіткий сигнал міжнародного співтовариства, що Україна не залишиться сама в разі відкритого вторгнення Росії в Україну. І я розумію це так, що мова піде не про чергове висловлення стурбованості, а про практичні, жорсткі дії, спрямовані на високу ціну цієї агресії для Росії", - сказав Резніков.
- Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що у випадку вторгення Росії в Україну буде "кривава бійня" і зазначив, що не вірить у перемогу РФ у випадку ескалації конфлікту.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.15
-
EUR
Купівля 30.25Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе