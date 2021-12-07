"Буде кривава бійня": Резніков про наслідки можливого вторгнення РФ в Україну
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у випадку вторгення Росії в Україну буде "кривава бійня" і зазначив, що не вірить у перемогу РФ у випадку ескалації конфлікту
Про це він повідомив у інтерв'ю CNN, передає Еспресо.TV.
"Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Це інше. Це буде кривава бійня, російські хлопці теж повертатимуться у трунах", - сказав Резніков.
Міністр стверджує, що Україна не хоче, щоб американські чи канадські військові воювали за неї, але держава потребує підтримки у модернізації власних Збройних сил.
Також Резніков закликав президента США Джо Байдена на переговорах з російським колегою Володимиром Путіним відкинути "червоні лінії" Кремля і твердо виступити проти позиції Москви, яка вимагає гарантій того, що НАТО не прийме Україну.
"Якщо я можу порадити президенту Байдену, я хотів би, щоб він чітко сформулював пану Путіну, що тут не може бути кремлівських "червоних ліній". "Червона лінія" вже знаходиться тут, в Україні, і цивілізований світ відреагує без коливань", - заявив Резніков.
За словами очільника Міноборони, позиція "не провокувати РФ" не спрацює, це було доведено на прикладі подіій у Грузії, британському місті Солсбері та у Криму.
Резніков сказав CNN, що за підрахунками Росія має 95 тис. військовослужбовців на відстані кордоні з Україною. Він додав, сильна позиція Заходу щодо підтримки України як союзника може стати стримуючим чинником для подальших агресивних дій Москви.
- Нагадаємо, 5 грудня міністр оборони Олексій Резніков закликав США, Велику Британію та Канаду надіслати більше військових інструкторів до України та розмістити їх ближче до кордону з Росією.
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