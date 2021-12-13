ЄС розглядає можливості введення санкцій для стримування РФ, - Боррель

Про це він повідомив у понеділок, 13 грудня, виданню Reuters після прибуття на зустріч голів МЗС країн ЄС у Брюсселі, де було заплановано обговорити скупчення російських військ на кордоні України.



За словами Борреля, під час зустрічі у понеділок не буде ухвалено жодних рішень щодо санкцій проти РФ.



"Ми перебуваємо в режимі стримування", - сказав голова дипломатії ЄС журналістам. "У будь-якому випадку ми надішлемо чіткий сигнал, що будь-яка агресія проти України буде дорого коштувати Росії... Ми разом із США та Великобританією вивчаємо, які (санкції) можуть бути, коли і як, узгоджуємо".



Дипломати ЄС повідомили виданню, що дискусії були зосереджені на поступовому посиленні будь-яких санкцій, починаючи від можливих заборон на поїздки та заморожування активів російських політиків до заборони фінансових і банківських зв'язків з РФ. Також розглядають можливість недопущення введення в експлуатацію "Північного потоку-2".



"Ми переконані, що Росія насправді готується до тотальної війни проти України. Це безпрецедентна подія, ймовірно, з часів Другої світової війни", - сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він підкреслив, що на безпрецедентну атаку має бути така сама відповідь і з боку західних країн.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив РФ про політичні та економічні наслідки у разі посилення військової агресії проти України.

Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що у разі подальшої агресії проти України нові санкції проти РФ будуть надзвичайно серйозними й ізолюють росіян від світу.