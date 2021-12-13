ЄС розглядає можливості введення санкцій для стримування РФ, - Боррель
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз, США та Велика Британія обговорюють введення нових санкцій проти РФ та перебувають в "режимі стримування"
Про це він повідомив у понеділок, 13 грудня, виданню Reuters після прибуття на зустріч голів МЗС країн ЄС у Брюсселі, де було заплановано обговорити скупчення російських військ на кордоні України.
За словами Борреля, під час зустрічі у понеділок не буде ухвалено жодних рішень щодо санкцій проти РФ.
"Ми перебуваємо в режимі стримування", - сказав голова дипломатії ЄС журналістам. "У будь-якому випадку ми надішлемо чіткий сигнал, що будь-яка агресія проти України буде дорого коштувати Росії... Ми разом із США та Великобританією вивчаємо, які (санкції) можуть бути, коли і як, узгоджуємо".
Дипломати ЄС повідомили виданню, що дискусії були зосереджені на поступовому посиленні будь-яких санкцій, починаючи від можливих заборон на поїздки та заморожування активів російських політиків до заборони фінансових і банківських зв'язків з РФ. Також розглядають можливість недопущення введення в експлуатацію "Північного потоку-2".
"Ми переконані, що Росія насправді готується до тотальної війни проти України. Це безпрецедентна подія, ймовірно, з часів Другої світової війни", - сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він підкреслив, що на безпрецедентну атаку має бути така сама відповідь і з боку західних країн.
- Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив РФ про політичні та економічні наслідки у разі посилення військової агресії проти України.
- Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що у разі подальшої агресії проти України нові санкції проти РФ будуть надзвичайно серйозними й ізолюють росіян від світу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 30.16Продаж 30.57
- Актуальне
- Важливе