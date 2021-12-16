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ЄС погодився продовжити економічні санкції щодо Росії через агресію проти України, - журналіст

16 грудня, 2021 четвер
22:02
Світ Санкції проти Росії

Лідери Європейського Союзу домовилися про нові економічні санкції щодо Російської Федерації через військову агресію проти України

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді Європейського Союзу у випадку, якщо вони знову атакують Україну, лідери ЄС погодилися продовжити діючі економічні санкції проти Росії ще на пів року", - написав журналіст.

Йозвяк додав, що чинні санкції ЄС діють вже 8 років.
 

  • Нагадаємо, 6 грудня Євросоюз на рік продовжив глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини проти російських чиновників, причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального.
  • 8 грудня США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України. 
  • Видання "Голос Америки" повідомило, що санкції проти Росії можуть стосуватися не лише "Північного потоку-2", а й інших трубопроводів.
  • 15 грудня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий посилити санкції та вжити "безпрецедентних заходів" проти Росії у разі продовження агресивних дій щодо України. 
  • Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT
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