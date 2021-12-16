ЄС погодився продовжити економічні санкції щодо Росії через агресію проти України, - журналіст

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.



"На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді Європейського Союзу у випадку, якщо вони знову атакують Україну, лідери ЄС погодилися продовжити діючі економічні санкції проти Росії ще на пів року", - написав журналіст.



Йозвяк додав, що чинні санкції ЄС діють вже 8 років.



Нагадаємо, 6 грудня Євросоюз на рік продовжив глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини проти російських чиновників, причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

8 грудня США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України.

Видання "Голос Америки" повідомило, що санкції проти Росії можуть стосуватися не лише "Північного потоку-2", а й інших трубопроводів.

15 грудня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий посилити санкції та вжити "безпрецедентних заходів" проти Росії у разі продовження агресивних дій щодо України.

Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT