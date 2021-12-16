ЄС погодився продовжити економічні санкції щодо Росії через агресію проти України, - журналіст
Лідери Європейського Союзу домовилися про нові економічні санкції щодо Російської Федерації через військову агресію проти України
Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді Європейського Союзу у випадку, якщо вони знову атакують Україну, лідери ЄС погодилися продовжити діючі економічні санкції проти Росії ще на пів року", - написав журналіст.
Йозвяк додав, що чинні санкції ЄС діють вже 8 років.
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- Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT
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