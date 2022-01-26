Держсекретар США Блінкен обговорив із очільницею МЗС Британії Трасс стримування агресії РФ щодо України

Про це повідомляє сайт Держдепу США.



"Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, щоб підвести підсумки останніх заходів, спрямованих на утримання Росії від її тривожного військового нарощування в Україні та поблизу неї. Сполучені Штати та Велика Британія координують дії один з одним, а також з НАТО та європейськими союзниками та партнерами, щоб заохочувати Росію до деескалації напруженості та переходу на шлях дипломатії", - йдеться у повідомленні.



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Блінкен і Трасс також обговорили координацію у економічному протистоянні Китаю та способи успішного завершення переговорів з Іраном щодо взаємного повернення до виконання Спільного всеосяжного плану дій.

Нагадаємо, раніше спецкореспондент CNN у Білому домі Дональд Джадд повідомив, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готові відключити РФ від системи міжнародних банківських переказів SWIFT у разі нового вторгнення в Україну.

Борис Джонсон заявив, що Британія без вагань посилить санкції проти РФ.

Голова МЗС Данії Єппе Кофод заявив, що ЄС запровадить "небачені раніше" санкції проти РФ у випадку нового нападу на Україну.

Джо Байден припустив можливість ввведення персональних санкцій США проти президента РФ Володимира Путіна в разі нового нападу на Україну.