Держсекретар США Блінкен обговорив із очільницею МЗС Британії Трасс стримування агресії РФ щодо України
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів із міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс розмову щодо заходів стримування Росії від ескалації агресії проти Україні
Про це повідомляє сайт Держдепу США.
"Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, щоб підвести підсумки останніх заходів, спрямованих на утримання Росії від її тривожного військового нарощування в Україні та поблизу неї. Сполучені Штати та Велика Британія координують дії один з одним, а також з НАТО та європейськими союзниками та партнерами, щоб заохочувати Росію до деескалації напруженості та переходу на шлях дипломатії", - йдеться у повідомленні.
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Блінкен і Трасс також обговорили координацію у економічному протистоянні Китаю та способи успішного завершення переговорів з Іраном щодо взаємного повернення до виконання Спільного всеосяжного плану дій.
- Нагадаємо, раніше спецкореспондент CNN у Білому домі Дональд Джадд повідомив, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готові відключити РФ від системи міжнародних банківських переказів SWIFT у разі нового вторгнення в Україну.
- Борис Джонсон заявив, що Британія без вагань посилить санкції проти РФ.
- Голова МЗС Данії Єппе Кофод заявив, що ЄС запровадить "небачені раніше" санкції проти РФ у випадку нового нападу на Україну.
- Джо Байден припустив можливість ввведення персональних санкцій США проти президента РФ Володимира Путіна в разі нового нападу на Україну.
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