РФ не припиняє штурмувати Білогорівку на Луганщині ні на хвилину, - голова ОВА Лисогор
РФ постійно штурмує й обстрілює Білогорівку на Луганщині, проте українські військові утримують свої позиції
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в етері Еспресо.
"На Білогорівку штурми не припиняються ні на хвилину. Це епіцентр (бойових дій, - ред.), де ворог розуміє, що наземно йому важко заскочити, тому по наших хлопцях гатить з усього що можна, але вони тримаються", - наголосив він.
За словами голови Луганської ОВА, українські військові завдають ударів по росіянах, але вони дуже тиснуть.
- 21 червня на напрямку Білогорівка - Шипилівка ЗСУ мали частковий успіх під час наступу.
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