Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в етері Еспресо.

"На Білогорівку штурми не припиняються ні на хвилину. Це епіцентр (бойових дій, - ред.), де ворог розуміє, що наземно йому важко заскочити, тому по наших хлопцях гатить з усього що можна, але вони тримаються", - наголосив він.

За словами голови Луганської ОВА, українські військові завдають ударів по росіянах, але вони дуже тиснуть.