Про це інформує речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках. А саме на напрямках: Новоданилівка-Роботине, Мала Токмачка - Вербове, Вільне Поле - Макарівка. Мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

За його словами, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні оборони. Також ворог намагається не допустити просування українських військ.

Крім того, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області. На напрямку Білогорівка - Шипилівка вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив речник.