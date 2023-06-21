Про це 21 червня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що росіяни активно розповсюджують інформацію щодо евакуації з окупованих територій на випадок прориву українських військових.

"У Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої", - йдеться у повідомлені.

За добу росіяни завдали понад 80 авіаударів та здійснили 58 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом минулої доби, ворог застосував 33 іранських БПЛА типу Shahed, 7 зенітних керованих ракет із ЗРК С-300 та 1 крилату ракету наземного базування "Іскандер-М" по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Зазначається, що українські сили протиповітряної оборони знищили 30 ударних дронів.

Крім того, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На фронті відбулось 40 бойових зіткнень: ситуація в регіонах

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів по Янжулівці і Леонівці Чернігівської області та Козачій Лопані на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Карповичі Чернігівської області; Кіндратівка, Бруски, Басівка, Локня, Миропільське, Юнаківка, Бачівськ, Степне Сумської області, а також Івашки, Рожковичі, Гур'їв Козачок, Уди, Мар’їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове на Харківщині.

На Лиманському напрямку росіяни проводили наступальні дії в напрямку Кремінна - Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаударів по населених пунктах Хромове та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Мар’їнки. Водночас обстріляли Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Сторожеве, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Макарівка Донецької області, Новоданилівка, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Козацьке, Одраднокам’янка та Херсон.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Нескучне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.

Сили оборони уразили райони зосередження окупантів, 3 станції РЕБ та 18 артпідрозділів росіян

Протягом доби українські військові завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу росіян та 3 - по зенітно-ракетних комплексах. Також українські захисники знищили 4 розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.