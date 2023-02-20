Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують, що основна фаза російських наступальних операцій в Луганській області триває, і Росія, ймовірно, не має достатніх незалучених резервів для збільшення масштабу або інтенсивності наступу цієї зими.

Російські сухопутні війська, як правило, діють у звичайних доктринальних з'єднаннях і частинах, а не в батальйонних тактичних групах чи інших спеціальних структурах, йдеться в аналізі Інституту.

"Відсутність кількох критично важливих танкових підрозділів свідчить про те, що російські військові продовжують намагатися замінити техніку, особливо танки, втрачені під час попередніх невдалих наступальних операцій", – наголошують аналітики.

Окупаційні війська можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в резерві, але перекидання цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід наступу, що триває.

"Російський наступ буде тривати ще деякий час і може тимчасово набирати обертів, коли будуть залучені останні резерви, але ймовірність досягнення їхніх цілей або операційно значущих перемог є невисокою", - вважають в ISW.

Інші ключові моменти бойових дій станом на 19 лютого від ISW: