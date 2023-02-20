РФ не вистачає резервів, щоб посилити масштаб наступу на Луганщині, - ISW
Російському війську бракує резервів, аби збільшити масштаб чи інтенсивність наступу у Луганській області
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Експерти наголошують, що основна фаза російських наступальних операцій в Луганській області триває, і Росія, ймовірно, не має достатніх незалучених резервів для збільшення масштабу або інтенсивності наступу цієї зими.
Російські сухопутні війська, як правило, діють у звичайних доктринальних з'єднаннях і частинах, а не в батальйонних тактичних групах чи інших спеціальних структурах, йдеться в аналізі Інституту.
"Відсутність кількох критично важливих танкових підрозділів свідчить про те, що російські військові продовжують намагатися замінити техніку, особливо танки, втрачені під час попередніх невдалих наступальних операцій", – наголошують аналітики.
Окупаційні війська можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в резерві, але перекидання цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід наступу, що триває.
"Російський наступ буде тривати ще деякий час і може тимчасово набирати обертів, коли будуть залучені останні резерви, але ймовірність досягнення їхніх цілей або операційно значущих перемог є невисокою", - вважають в ISW.
Інші ключові моменти бойових дій станом на 19 лютого від ISW:
- Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що російські війська вже перекинули всі свої боєздатні частини на лінію фронту в Луганській і Донецькій областях, а також у деякі райони Запорізької області
- За повідомленнями, до квітня українські війська зможуть розмістити на передовій лише 50 танків, наданих Заходом, з обіцяних 320 танків
- Міністерство оборони РФ підтвердило, що 1-й армійський корпус "ДНР" і 2-й армійський корпус "ЛНР" є офіційними формуваннями ЗС Росії
- Кадиров зазначив, що може бути зацікавлений у створенні власної воєнізованої компанії після завершення державної служби
- Міністерство оборони Росії неправдиво заявило, що українські чиновники готують радіологічну атаку під чужим прапором, щоб звинуватити Росію в порушенні Конвенції про ядерну безпеку напередодні 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй
- Російські війська продовжували наступальні операції на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної. Російські джерела стверджували, що українські війська зміцнюють передові позиції на захід і північний захід від Кремінної
- Окупанти, ймовірно, досягли незначних успіхів у північних передмістях Бахмута і на східних околицях міста
- За повідомленнями, російські війська продовжують наступальні операції на західних околицях Донецька та навколо Вугледара
- Голова окупаційного парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що окупаційна влада Криму націоналізувала українське майно на десятки мільярдів рублів (щонайменше 10 мільйонів доларів США) і планує використати кошти від продажу цього майна для підтримки російських військ, що воюють в Україні
- Українські військові повідомили, що російські війська не можуть ремонтувати модернізовані зенітно-ракетні комплекси С-300 поблизу лінії фронту через проблеми з логістикою і змушені передавати ці системи на заводи-виробники в Росії
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