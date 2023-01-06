Про це аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак розповів у етері Еспресо.

"Особисто я думаю, що постійно в Криму ядерної зброї немає. Там справді є носії ядерної зброї. Зрештою, будь-який літак Су-24, "іскандер" або "калібр" теоретично може нести ядерну боєголовку", - зауважив він.

За словами аналітика, немає інформації про випробування в РФ спеціальних боєприпасів до "іскандерів" і "калібрів" для несення ядерної зброї. Він зазначив, що серед носіїв у Криму є Ту-22. Також росіяни можуть завозити "іскандери", "калібри", Су-24.

"Але я не думаю, що інфраструктура Криму дає змогу зберігати ядерну зброю на постійній основі", - наголосив Олексій Їжак.

6 січня Центр національного спротиву повідомив, що на заводі "Кримський титан" зафіксували техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb