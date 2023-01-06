РФ не зберігає ядерну зброю в Криму постійно, - аналітик Інституту стратегічних досліджень Їжак
В окупованому Криму РФ не тримає ядерної зброї постійно, але на півострові є носії для неї
Про це аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак розповів у етері Еспресо.
"Особисто я думаю, що постійно в Криму ядерної зброї немає. Там справді є носії ядерної зброї. Зрештою, будь-який літак Су-24, "іскандер" або "калібр" теоретично може нести ядерну боєголовку", - зауважив він.
За словами аналітика, немає інформації про випробування в РФ спеціальних боєприпасів до "іскандерів" і "калібрів" для несення ядерної зброї. Він зазначив, що серед носіїв у Криму є Ту-22. Також росіяни можуть завозити "іскандери", "калібри", Су-24.
"Але я не думаю, що інфраструктура Криму дає змогу зберігати ядерну зброю на постійній основі", - наголосив Олексій Їжак.
- 6 січня Центр національного спротиву повідомив, що на заводі "Кримський титан" зафіксували техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії.
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