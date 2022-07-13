РФ обстріляла 4 громади Сумщини з РСЗВ і мінометів
За день, 13 липня, від російських обстрілів постраждали 4 громади Сумської області
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Дружбівська та Середино-Будська громади
Опівдні росіяни обстріляли села громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів. За годину - ще 20 прильотів.
Краснопільська громада
Після 13:00 розпочався мінометний обстріл громади. 19 прильотів.
Шалигінська громада
Після 14:00 6 мінометних вибухів. Постраждалих та руйнувань немає.
- 13 липня російські війська обстріляли село Путивльського району Сумщини. Прилетіли снаряди і на подвір'я цивільних.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.82
Купівля 35.82Продаж 36.92
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе