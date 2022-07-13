РФ обстріляла 4 громади Сумщини з РСЗВ і мінометів

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Дружбівська та Середино-Будська громади

Опівдні росіяни обстріляли села громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів. За годину - ще 20 прильотів.

Краснопільська громада

Після 13:00 розпочався мінометний обстріл громади. 19 прильотів.

Шалигінська громада

Після 14:00 6 мінометних вибухів. Постраждалих та руйнувань немає.

13 липня російські війська обстріляли село Путивльського району Сумщини. Прилетіли снаряди і на подвір'я цивільних.

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