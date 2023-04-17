РФ обстріляла Нікопольщину: є поранений, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Поранений 42-річний чоловік. Він зазнав неважких осколкових уражень, госпіталізований до травматології", - написав Лукашук.

Крім того, внаслідок обстрілу окупантами Нікополя сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі, пошкоджено навчальний заклад, медичну установу та приватне підприємство.

"Ушкоджень зазнали 2 багатоповерхові будівлі, 9 житлових будинків, 2 нежитлові будівлі, 3 господарчі споруди, два легковики і вантажівка, вежі сотового зв'язку та лінія електропередачі", - написав Лукашук.

Ввечері росіяни обстріляли Червоногригорівську громаду, на місті подій працюють рятувальники.