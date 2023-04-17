РФ обстріляла Нікопольщину: є поранений, пошкоджено цивільну інфраструктуру
У понеділок, 17 квітня, російські загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області
Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Поранений 42-річний чоловік. Він зазнав неважких осколкових уражень, госпіталізований до травматології", - написав Лукашук.
Крім того, внаслідок обстрілу окупантами Нікополя сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі, пошкоджено навчальний заклад, медичну установу та приватне підприємство.
"Ушкоджень зазнали 2 багатоповерхові будівлі, 9 житлових будинків, 2 нежитлові будівлі, 3 господарчі споруди, два легковики і вантажівка, вежі сотового зв'язку та лінія електропередачі", - написав Лукашук.
Ввечері росіяни обстріляли Червоногригорівську громаду, на місті подій працюють рятувальники.
- Раніше, 15 квітня, росіяни зруйнували авіабомбою психоневрологічний інтернат на Сумщині, поранивши 70-річну пацієнтку.
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