Росіяни зруйнували психоневрологічний інтернат на Сумщині: поранено 70-річну пацієнтку, 167 людей без даху над головою
Уночі 15 квітня російська армія скинула авіабомбу на психоневрологічний інтернат у Сумській області, 70-річна жінка дістала поранення, а 167 пацієнтів нині не мають домівки
Про це поінформували в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановило, що близько 23:00 15 квітня загарбники кинули авіаційну бомбу на будівлю психоневрологічного інтернату в Шосткинському районі.
Унаслідок атаки 70-річна жінка дістала поранення, а 167 пацієнтів залишились без даху над головою: будівля інтернату не придатна для життя.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури СБУ розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 квітня російські терористи завдали авіаударів по Чернігівській та Сумській областях.
- У ніч проти 16 квітня росіяни здійснили масовану атаку на Запорізьку область. У Комишувасі постраждала місцева церква, у якій не проводили службу, руйнувань зазнали й будівлі поруч.
- У великодню ніч російська армія також ударила по Снігурівській громаді на Миколаївщині, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Загинули двоє підлітків
- У ніч на 16 квітня російські загарбники вдарили з важкої артилерії по храму в Нікополі, що на Дніпропетровщині, двоє людей дістали поранення.
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