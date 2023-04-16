Про це поінформували в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що близько 23:00 15 квітня загарбники кинули авіаційну бомбу на будівлю психоневрологічного інтернату в Шосткинському районі.

Унаслідок атаки 70-річна жінка дістала поранення, а 167 пацієнтів залишились без даху над головою: будівля інтернату не придатна для життя.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури СБУ розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).