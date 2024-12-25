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OPINION

За гучними вивісками в еміграції ховаються колаборанти

Юрій Богданов
25 грудня, 2024 середа
12:02
Погляд

Якщо ви думаєте, що під брендом української еміграції в Європі збираються тільки пристойні люди, то у мене для вас погані новини*

Зміст

Ще 7 листопада у Відні була утворена Українська Всесвітня Асамблея (УВА). Звісно, зібралися для того, щоб нести Україні мир і щастя. Але склад в Асамблеї дуже специфічний. Точніше не так. Там найбільш одіозні проросійські "лідери думок", зрадники та рєшали. Ну і трохи колишніх депутатів, які повтікали. 

Хто у ядрі організації? Чисті чорти. 

  1. Кость Бондаренко, який останніми роками відкрито працював на Медведчука і путінський режим. 
  2. Зрадник Ігор Мосійчук, який з-за кордону просуває російські наративи та дезінформацію. 
  3. Екснардеп Олександр Марченко, який 2000 року керував Спілкою молодих регіонів, а потім опинився у Нашій Україні.
  4. Чиновник часів Януковича та екснардеп Валерій Карпунцов. Він був нардепом БПП по квоті УДАРу, а потім відвалився і з початком великої війни втік за кордон.
  5. Екснардеп Андрій Помазанов, колишній "нарфронтовець". Аналогічно попередньому. 
  6. Юрій Демченко, одіозний "адвокат", який свою діяльність присвячує дискредитації ЗСУ.

Організація декларує, що вона є "обʼєднанням українців з усіх куточків світу які ставлять перед собою за завдання захищати права та свободи наших співвітчизників які проживають за кордоном". Асамблея серед іншого ставить перед собою за мету сприяння в зупинені війни в Україні та повернення миру на українську землю. 

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Якщо пробігтися публікаціями нешановних учасників, то всі вони колективно просувають таке:

  1. Влада не легітимна.
  2. Україна має капітулювати. 
  3. Вибори мають відбутися якнайшвидше і за будь-яку ціну. 

Для просування свого наративу вони планують створити власне ЗМІ, мобільний застосунок і касу взаємодопомоги. Так от, звісно, ніякої каси взаємодопомоги вони не створять. Бо вони ж не просто так легалізувалися у Відні, де сидить половина української пропутінської еміграції. 

Чутки про причетність Фірташа ходять, але їх ще треба підтверджувати. А от у ще одного засланця у Відні, громадянина Молдови та Росії, колишнього громадянина України Сеяра Куршутова гроші вони точно взяли. Бо тему виборів і зміни влади на проросійську цей пан активно просуває. Дуже він хоче повернути присутність на ринку контрабанди, яку сильно підкосила війна і санкції, накладені на нього ще 2021 року (хоча їх і не подовжили восени). 

Куршутов всю війну тусить у Відні, там же він налагодив свого часу співпрацю зі Свєтою Крюковою, з якою певний час спільно керував телеграм-каналом Темный рыцарь. 

Я так розумію, що прилаштувати свої гроші в українських політичних проєктах Сеяр все ж не може, надто токсично. Тому намагається впливати через зрадницьку "еміграцію". 

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Тут у мене насправді філософське питання до ділового і політичного партнера Куршутова пана Максима Шкіля. Може, вже досить, га? Може, досить фінансувати помийний "анонімний" телеграм і жовті ЗМІ спільно з Сеяром? Ви, звісно, теж вже ніколи не відмиєтесь.

І чергове нагадування до всіх українських політиків, активістів і тих, хто хоче у політику. Не беріть гроші у контрабандистів. Ніколи. Не беріть гроші у партнерів контрабандистів. Ніколи. Не беріть гроші у забудовників, у яких горизонт планування "до виконання підряду". Ніколи. 

Якщо ми хочемо цивілізовану політику, бізнес має платити за неї. Але в білу. Як і лобізм має бути в білу. А чорні гроші з політики мають піти. Бо сьогодні ви думаєте взяти їх на світлу справу у Сеяра, а завтра Сеяр їх Мосійчуку і Костю Бондаренку дасть.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
мігранти
Війна з Росією
колаборанти
русскій мір
пропаганда
біженці з України
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