Ще 7 листопада у Відні була утворена Українська Всесвітня Асамблея (УВА). Звісно, зібралися для того, щоб нести Україні мир і щастя. Але склад в Асамблеї дуже специфічний. Точніше не так. Там найбільш одіозні проросійські "лідери думок", зрадники та рєшали. Ну і трохи колишніх депутатів, які повтікали.

Хто у ядрі організації? Чисті чорти. Кость Бондаренко, який останніми роками відкрито працював на Медведчука і путінський режим. Зрадник Ігор Мосійчук, який з-за кордону просуває російські наративи та дезінформацію. Екснардеп Олександр Марченко, який 2000 року керував Спілкою молодих регіонів, а потім опинився у Нашій Україні. Чиновник часів Януковича та екснардеп Валерій Карпунцов. Він був нардепом БПП по квоті УДАРу, а потім відвалився і з початком великої війни втік за кордон. Екснардеп Андрій Помазанов, колишній "нарфронтовець". Аналогічно попередньому. Юрій Демченко, одіозний "адвокат", який свою діяльність присвячує дискредитації ЗСУ.

Організація декларує, що вона є "обʼєднанням українців з усіх куточків світу які ставлять перед собою за завдання захищати права та свободи наших співвітчизників які проживають за кордоном". Асамблея серед іншого ставить перед собою за мету сприяння в зупинені війни в Україні та повернення миру на українську землю. Читайте також: Бойко та Арестович. "Живі, курилки"

Якщо пробігтися публікаціями нешановних учасників, то всі вони колективно просувають таке: Влада не легітимна. Україна має капітулювати. Вибори мають відбутися якнайшвидше і за будь-яку ціну.

Для просування свого наративу вони планують створити власне ЗМІ, мобільний застосунок і касу взаємодопомоги. Так от, звісно, ніякої каси взаємодопомоги вони не створять. Бо вони ж не просто так легалізувалися у Відні, де сидить половина української пропутінської еміграції.

Чутки про причетність Фірташа ходять, але їх ще треба підтверджувати. А от у ще одного засланця у Відні, громадянина Молдови та Росії, колишнього громадянина України Сеяра Куршутова гроші вони точно взяли. Бо тему виборів і зміни влади на проросійську цей пан активно просуває. Дуже він хоче повернути присутність на ринку контрабанди, яку сильно підкосила війна і санкції, накладені на нього ще 2021 року (хоча їх і не подовжили восени).

Куршутов всю війну тусить у Відні, там же він налагодив свого часу співпрацю зі Свєтою Крюковою, з якою певний час спільно керував телеграм-каналом Темный рыцарь.

Я так розумію, що прилаштувати свої гроші в українських політичних проєктах Сеяр все ж не може, надто токсично. Тому намагається впливати через зрадницьку "еміграцію".

Читайте також: Десять фактів про Юрія Бойка Тут у мене насправді філософське питання до ділового і політичного партнера Куршутова пана Максима Шкіля. Може, вже досить, га? Може, досить фінансувати помийний "анонімний" телеграм і жовті ЗМІ спільно з Сеяром? Ви, звісно, теж вже ніколи не відмиєтесь.

І чергове нагадування до всіх українських політиків, активістів і тих, хто хоче у політику. Не беріть гроші у контрабандистів. Ніколи. Не беріть гроші у партнерів контрабандистів. Ніколи. Не беріть гроші у забудовників, у яких горизонт планування "до виконання підряду". Ніколи.