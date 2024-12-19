Бойко та Арестович. "Живі, курилки"
На Росії є такий вислів - "жив, курилка", так пушкіністи говорять про людину, про яку вже й чути забули, і тут цей хтось у режимі "вдруг аткуда ні вазьмісь паявілся" (далі па-рускі)*
В Україні ж про таких кажуть: "Вискочив, як Пилип з конопель".
Ну, не знаю що там в ОПЗЖ (чи як їх там зараз) курять, але вчора всі помітили виступ Юрія Бойка, відомого українцям як "вишки Бойка" - скандал, що до "яйця по 17-ть" вважався найрезонанснішим корупційним скандалом в Україні.
І Бойко вискочив не де не будь, а в Тік-Тоці. Що мусить нам засвідчувати нові технологічні прийоми в команді динозаврів. Їх понти і намагання знову запрягти їх стару цільову групу.
Електоральна група у них — це ті, хто вважає, що Путін, канєшна, погарячкував, але в Україні самі винуваті. Не змогли домовитись пасрєдінкє. І взагалі, не можна забирати у дітей сказкі Пушкіна, а у дорослих Чєхова і Булгакова. Ну і Єсєніна, куди ж без нього.
Я б оцінив цю цільову групу у не більше як у 15% від усього електорату. Хоча багато таких залишились в окупованих Маріку та Мелітополі. Хтось вшився у Європу. То важко сказати, скільки їх голосуватиме.
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Колись за регіони й ОПЗЖ підголосовували також представники найбільшої електоральної групи - "халявщики". Цих десь до 30%. Але у 2019 році цю групу взяв собі Зеленський.
Це ті, хто хоче всього і зразу і на мову/язик їм фіолетово: щоб і податки не підіймати, і комунальні не росли. А зарплату щоб по 4 тисячі баків. Ну і щоб на роботу не ходить.
Але за цю цільову групу завжди заруба. Тут і Разумков підскочить. І Юлія Володимирівна ще напряжеться. А для Зе!команди це остання надія.
Ну і на електоральне поле Бойка нагло заліз Арестович. Він ось пообіцяв відмінити Інститут національної пам'яті. Обіцяє усім рускоязичним повернути язик і вєру.
Але Арестовіч виглядає харизматичніше, ніж Бойко.
А в ОПЗЖистів думають осідлати Тік-Ток.
А воно ж треба ще й виглядати в тік-Тоці "па маладьожнаму". Бо сидять там юнці та домогосподарки.
А Бойку, як сказав би його колишній, але покійний соратник "нікто дєнєг нє даст" з такою скучною фізією.
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Вобщєм, було б, звичайно, класно, аби й Бойко, і Арестович взяли на виборах по 4,9%.
А взагалі то, щоб не було фальстарту.
Бо замиряти (заморожувати конфлікт) нас почнуть аж із весни.
Процес буде довгим і тягучим.
Тож не факт, що вибори будуть наступної осені.
Але жаби квакати почали.
На північних болотах воспрялі.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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