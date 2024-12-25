Свідчення незламності традицій: у Києві розпочався різдвяний хід
У столиці 25 грудня розпочався традиційний різдвяний хід на Михайлівській площі: його мета - нагадати про давні традиції українців
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
Подія започаткована у 2013 році - під час Революції Гідності. Різдвяний хід має на меті нагадати містянам про давні українські традиції та обʼєднатися на свято.
Водночас у час війни хід стане свідченням стійкості та незламності традицій, які донесені до сьогодні попри заборони і нищення.
Фото: Юлія Зубченко
- До сторіччя завершення турне, яке познайомило світ із "Щедриком", знамениту різдвяну композицію відтворили на 50 локаціях в 17 країнах, де вона пролунала вперше.
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