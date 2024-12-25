Свідчення незламності традицій: у Києві розпочався різдвяний хід

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Подія започаткована у 2013 році - під час Революції Гідності. Різдвяний хід має на меті нагадати містянам про давні українські традиції та обʼєднатися на свято.

Водночас у час війни хід стане свідченням стійкості та незламності традицій, які донесені до сьогодні попри заборони і нищення.

Фото: Юлія Зубченко