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Головна Культура У 17 країнах світу відтворили "Щедрик", до проєкту долучились Віра Фарміґа і Барбра Стрейзанд

У 17 країнах світу відтворили "Щедрик", до проєкту долучились Віра Фарміґа і Барбра Стрейзанд

Дар'я Тарасова
25 грудня, 2024 середа
12:37
Культура

До сторіччя завершення турне, яке познайомило світ із "Щедриком", знамениту різдвяну композицію відтворили на 50 локаціях в 17 країнах, де вона пролунала вперше

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Про це повідомляє агенція з популяризації української культури Ukraine WOW в instagram.

Ukraine WOW у партнерстві з Міністерством закордонних справ України та за підтримки Leontovych Institute реалізували проєкт, який популяризує "Щедрик" по всьому світу. Композиція прозвучала на 50 локаціях у 17 країнах, де вона пролунала вперше.

Музичною керівницею проєкту стала Jerry Heil. До проєкту долучилися також американська акторка, режисерка та продюсерка українського походження Віра Фарміґа та американська співачка, композиторка, акторка й режисерка Барбра Стрейзанд, які допомогли розповісти про легендарну щедрівку.

"Україна тут. І саме в цей період року її чутно повсюди. Передзвін. Carol of the Bells. Надія різдвяної пори, надія нації та всього світу поєднані цією піснею, що народилася в Україні", — зазначила у зверненні Віра Фарміґа.

Як зазначає Суспільне, музичний марафон відкрила українська співачка Jerry Heil, яка разом із хором "В.У.Х.А." виступила в Національній філармонії України, де 29 грудня 1916 року капела під орудою Олександра Кошиця вперше виконала цей твір.

У рамках проєкту композиція прозвучала в таких знакових місцях, як Théâtre des Champs-Élysées у Парижі, Central Hall Westminster у Лондоні, Konzerthaus у Відні, Plaza de Toros у Мехіко, Orfeo Catala в Барселоні тощо.

"Щоб пояснити внесок мелодії "Щедрика" у боротьбу з російськими наративами, з манерою Росії привласнювати усе найкраще з української культури, а інше — безжально знищувати, не потрібно багато слів", — додали в Ukraine WOW.


 

Теги:
Новини
Світ
музика
Різдво
підтримка України
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