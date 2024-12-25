У 17 країнах світу відтворили "Щедрик", до проєкту долучились Віра Фарміґа і Барбра Стрейзанд
До сторіччя завершення турне, яке познайомило світ із "Щедриком", знамениту різдвяну композицію відтворили на 50 локаціях в 17 країнах, де вона пролунала вперше
Про це повідомляє агенція з популяризації української культури Ukraine WOW в instagram.
Ukraine WOW у партнерстві з Міністерством закордонних справ України та за підтримки Leontovych Institute реалізували проєкт, який популяризує "Щедрик" по всьому світу. Композиція прозвучала на 50 локаціях у 17 країнах, де вона пролунала вперше.
Музичною керівницею проєкту стала Jerry Heil. До проєкту долучилися також американська акторка, режисерка та продюсерка українського походження Віра Фарміґа та американська співачка, композиторка, акторка й режисерка Барбра Стрейзанд, які допомогли розповісти про легендарну щедрівку.
"Україна тут. І саме в цей період року її чутно повсюди. Передзвін. Carol of the Bells. Надія різдвяної пори, надія нації та всього світу поєднані цією піснею, що народилася в Україні", — зазначила у зверненні Віра Фарміґа.
Як зазначає Суспільне, музичний марафон відкрила українська співачка Jerry Heil, яка разом із хором "В.У.Х.А." виступила в Національній філармонії України, де 29 грудня 1916 року капела під орудою Олександра Кошиця вперше виконала цей твір.
У рамках проєкту композиція прозвучала в таких знакових місцях, як Théâtre des Champs-Élysées у Парижі, Central Hall Westminster у Лондоні, Konzerthaus у Відні, Plaza de Toros у Мехіко, Orfeo Catala в Барселоні тощо.
"Щоб пояснити внесок мелодії "Щедрика" у боротьбу з російськими наративами, з манерою Росії привласнювати усе найкраще з української культури, а інше — безжально знищувати, не потрібно багато слів", — додали в Ukraine WOW.
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