Індійська режисерка Паял Кападія передала грошовий приз МКФ "Молодість" на гуманітарні потреби України

Про це пресслужба кінофестивалю "Молодість" повідомила zaxid.net.

Володарка гран-прі Каннського кінофестивалю, індійська режисерка Паял Кападія, яка цього року здобула нагороду МКФ "Молодість", підтримала Україну.

Її стрічка "Все, що ми уявляємо як світло" (All We Imagine As Light) стала найкращим повнометражним фільмом на кінофестивалі. За це режисерка отримала статуетку "Скіфський олень" і грошовий приз у розмірі $2 тис. Ці кошти Паял Кападія попросила переказати на гуманітарні потреби.

Команда кінофестивалю запропонувала їй передати приз організації "Бульдозер", якій упродовж усього МКФ "Молодість" збирали кошти на ремонт автівок. Організація займається евакуацією та перевезенням тіл загиблих захисників додому.

У 2017 році короткометражний фільм Паял Кападії "Пообідні хмари" був єдиним індійським фільмом, відібраним на 70-й Каннський кінофестиваль. У 2021-му режисерка дебютувала з повнометражним документальним фільмом-есеєм "Ніч, коли нічого не знаєш" про студентські протести в Інституті кіно та телебачення Індії, отримавши першу каннську нагороду - "Золоту камеру" за найкращий дебют.

"Все, що ми уявляємо як світло" став першим індійським фільмом, що отримав гран-прі Каннського кінофестивалю. Стрічка розповідає про трьох жінок різного віку та класів, які переїхали з віддалених районів Індії в Мумбай і працюють медсестрами.