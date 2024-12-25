Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Індійська режисерка Паял Кападія передала грошовий приз МКФ "Молодість" на гуманітарні потреби України

Індійська режисерка Паял Кападія передала грошовий приз МКФ "Молодість" на гуманітарні потреби України

Дар'я Тарасова
25 грудня, 2024 середа
13:45
Кіно

Індійська режисерка Паял Кападія передала грошовий приз МКФ "Молодість", який отримала за перемогу з фільмом "Все, що ми уявляємо як світло", організації, що евакуює тіла загиблих українських воїнів

Зміст

Про це пресслужба кінофестивалю "Молодість" повідомила zaxid.net.

Володарка гран-прі Каннського кінофестивалю, індійська режисерка Паял Кападія, яка цього року здобула нагороду МКФ "Молодість", підтримала Україну.

Її стрічка "Все, що ми уявляємо як світло" (All We Imagine As Light) стала найкращим повнометражним фільмом на кінофестивалі. За це режисерка отримала статуетку "Скіфський олень" і грошовий приз у розмірі $2 тис. Ці кошти Паял Кападія попросила переказати на гуманітарні потреби.

Команда кінофестивалю запропонувала їй передати приз організації "Бульдозер", якій упродовж усього МКФ "Молодість" збирали кошти на ремонт автівок. Організація займається евакуацією та перевезенням тіл загиблих захисників додому.

У 2017 році короткометражний фільм Паял Кападії "Пообідні хмари" був єдиним індійським фільмом, відібраним на 70-й Каннський кінофестиваль. У 2021-му режисерка дебютувала з повнометражним документальним фільмом-есеєм "Ніч, коли нічого не знаєш" про студентські протести в Інституті кіно та телебачення Індії, отримавши першу каннську нагороду - "Золоту камеру" за найкращий дебют.

"Все, що ми уявляємо як світло" став першим індійським фільмом, що отримав гран-прі Каннського кінофестивалю. Стрічка розповідає про трьох жінок різного віку та класів, які переїхали з віддалених районів Індії в Мумбай і працюють медсестрами.

 

Теги:
Новини
Культура
Індія
кінофестиваль
підтримка України
Читайте також:
Автор Юлія Лаврук
24 грудня, 2024 вiвторок
Бійці ССО оприлюднили нотатки одного з вбитих солдатів КНДР на Курщині
МСЕК
Автор Олена Будько
23 грудня, 2024 понедiлок
Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, хто зі статусом інвалідності має пройти повторний огляд і коли
Олександр Хижняк, бокс
Автор Влад Дідусь
24 грудня, 2024 вiвторок
Олімпійський чемпіон Хижняк відмовив промоутеру Усика та не перейде у професіонали
Київ
-0.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.29
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
25 грудня
14:08
На фото: Монатік
Monatik утретє став батьком
14:03
OPINION
Ми не мали у своєму історичному анамнезі незалежного життя
14:02
Гривня, гривні, гроші
До програми "Національний кешбек" долучилися майже 8 млн українців: в уряді повідомили, коли очікувати виплат за грудень
14:01
БПЛА
Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" у Ростовській області, – ЗМІ
14:00
Ексклюзив
морські піхотинці РФ
"Суттєвої загрози для Херсона немає": Згурець про плани росіян створити плацдарм на правому березі Дніпра
13:55
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня
13:41
Куп'янськ
На Куп'янщині внаслідок ворожої атаки загинула жінка
13:18
Графіки погодинних вимкнень діятимуть до кінця доби: ситуація в енергосистемі 25 грудня
13:11
ЄС Україна
Україна отримала від Євросоюзу €150 млн на шкільне харчування та відновлення інфраструктури
13:03
Оновлено
У Владикавказі пролунав вибух у ТЦ "Аланія Молл". У РФ кажуть, начебто там упав уламок БПЛА
13:02
Оновлено
У Казахстані розбився пасажирський літак, що летів з Баку до Грозного. За попередніми даними, вижили 29 людей
12:53
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 59 ракет і 54 дрони
12:37
У 17 країнах світу відтворили "Щедрик", до проєкту долучились Віра Фарміґа і Барбра Стрейзанд
12:34
війна з РФ, ЗСУ
Уночі ЗСУ вразили пункт управління 810-ї бригади морської піхоти РФ у Льгові на Курщині
12:30
Оновлено
РФ здійснила масовану атаку України на Різдво: на Дніпропетровщині є загиблий, у Харкові - постраждалі
12:21
У Києві затримали голову одеського осередку партії УДАР за підозрою у вимаганні хабаря $1 млн
12:02
OPINION
За гучними вивісками в еміграції ховаються колаборанти
11:48
Молдова
Під час обстрілу України російська ракета порушила повітряний простір Молдови
11:41
"Урок я засвоїв": Enleo прокоментував скандал із прослуховуванням російської музики
11:39
Андрій Сибіга
Чергова атака РФ – відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне перемир'я", – Сибіга
11:31
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Здають ФСБ як потенційних диверсантів": росіяни на ТОТ вистежують мешканців, які святкують Різдво 25 грудня
11:29
Оновлено
"Путін свідомо обрав Різдво для атаки": Зеленський повідомив, що РФ запустила по Україні понад 70 ракет і 100 БПЛА
11:22
БПАК Щедрик
До постачання в ЗСУ допустили український БПАК "Щедрик"
11:22
Ексклюзив
окупанти танк
Січень буде вкрай складним, ворог кине всі резерви для максимальних здобутків на фронті, - Згурець
11:19
У ДТП на Вінниччині загинули 4 людини, двоє травмовані
11:12
Прем’єр Вірменії Пашинян скасував свій візит на саміт СНД у Росії
10:55
Денис Прокопенко (Редіс)
Окупанти в "ДНР" заочно "засудили" командира бригади "Азов" Дениса Прокопенка до 24 років позбавлення волі
10:30
винищувач Mirage 2000
Українські пілоти завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000-5F
10:29
PR
Як працює метро під час повітряної тривоги
10:12
війна з Росією
На Курахівському напрямку Сили оборони втратили деякі позиції, – ОСУВ "Хортиця"
10:09
Дональд Трамп
Трамп заявив про намір відновити смертну кару після рішення Байдена пом'якшити вироки засудженим
10:01
OPINION
Популізм і криза лідерства
09:50
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
09:41
Оновлено
Херсонська область
На Херсонщині за добу через ворожі атаки загинула людина, трьох поранено
09:33
Оновлено
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня: кількість постраждалих зросла до 17, один чоловік загинув
09:27
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Президент Південної Кореї вдруге проігнорував виклик на допит щодо оголошення воєнного стану
08:57
Алар Каріс - єдиний кандидат на посаду президента Естонії
"Ми занадто багато про це говоримо": президент Естонії Каріс переконаний, що війни в його країні не буде
08:47
Святкування Різдва
Різдво Христове 2024: чому відзначаємо 25 грудня та в чому різниця між двома датами свята
08:39
новини Львівщини
Через масовану атаку РФ серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій ДТЕК
08:34
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку майже 60 дронів: вибухи лунали на Кавказі, у Казані обмежили роботу аеропорту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV