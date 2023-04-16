Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Також відомо, що в самому ж Запоріжжі росіяни поцілили у зелену зону, про вибух в обласному центрі кореспонденти Суспільного написали о 02:45. . Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюють фахівці.

Окрім того, окупанти також вдарили й по Миколаївщині. О 02:56 очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що зафіксовано обстріли в районі Снігурівки.

"Було чутно близько десятка вибухів. Поки з'ясовуємо подробиці, офіційна інформація буде пізніше. Попередньо без постраждалих", — написав він.