У Великодню ніч росіяни здійснили масовану атаку на Запорізьку область: постраждала церква
У ніч проти 16 квітня росіяни здійснили масовану атаку на Запорізьку область. У Комишувасі постраждала місцева церква, у якій не проводили службу, руйнувань зазнали й будівлі поруч
Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
Також відомо, що в самому ж Запоріжжі росіяни поцілили у зелену зону, про вибух в обласному центрі кореспонденти Суспільного написали о 02:45. . Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюють фахівці.
Окрім того, окупанти також вдарили й по Миколаївщині. О 02:56 очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що зафіксовано обстріли в районі Снігурівки.
"Було чутно близько десятка вибухів. Поки з'ясовуємо подробиці, офіційна інформація буде пізніше. Попередньо без постраждалих", — написав він.
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