На Куп'янщині внаслідок ворожої атаки загинула жінка
Російські окупанти в середу, 25 грудня, атакували село Новоосинове на Харківщині, внаслідок чого загинула 53-річна жінка
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, російська армія обстріляла Новоосинове 25 грудня орієнтовно о 9:30 обстріляла, через що загинула 53-річна жінка. Також пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди.
Правоохоронців розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
- У неділю, 22 грудня, російська армія дроном вдарила по Куп’янську, внаслідок чого цивільний чоловік дістав поранення кінцівок, які призвели до ампутації.
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