У ніч перед Великоднем росіяни вдарили по храму в Нікополі: двоє людей поранені

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована", - наголосив голова адміністрації.

Сергій Лисак також повідомив, що, окрім храму, в місті також пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередачі та господарчі споруди.