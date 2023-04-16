У ніч перед Великоднем росіяни вдарили по храму в Нікополі: двоє людей поранені
У ніч на 16 квітня російські загарбники вдарили з важкої артилерії по храму в Нікополі, що на Дніпропетровщині, двоє людей дістали поранення
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована", - наголосив голова адміністрації.
Сергій Лисак також повідомив, що, окрім храму, в місті також пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередачі та господарчі споруди.
- Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 квітня російські терористи завдали авіаударів по Чернігівській та Сумській областях.
- У ніч проти 16 квітня росіяни здійснили масовану атаку на Запорізьку область. У Комишувасі постраждала місцева церква, у якій не проводили службу, руйнувань зазнали й будівлі поруч. А на Миколаївщині від атак загинули два підлітки.
- У ніч на 16 квітня російська армія ударила по Снігурівській громаді на Миколаївщині, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Загинули двоє підлітків.
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