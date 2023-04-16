У великодню ніч росіяни вбили двох підлітків у Снігурівці на Миколаївщині
У ніч на 16 квітня російська армія ударила по Снігурівській громаді на Миколаївщині, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Загинули двоє підлітків
Про це поінформувала Миколаївська обласна прокуратура та голова ОВА Віталій Кім.
За даними слідства, окупанти о 02:10 ночі ракетами атакували Снігурівку на Миколаївщині, снаряди поцілили в житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
Унаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина.
"За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки", - зазначили в прокуратурі.
Голова ОВА уточнив, що атака була націлена на будинки, навчальні заклади, приватне підприємство, лікарню та будинок культури.
- Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 квітня російські терористи завдали авіаударів по Чернігівській та Сумській областях.
- У ніч проти 16 квітня росіяни здійснили масовану атаку на Запорізьку область. У Комишувасі постраждала місцева церква, у якій не проводили службу, руйнувань зазнали й будівлі поруч. А на Миколаївщині від атак загинули два підлітки.
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