У великодню ніч росіяни вбили двох підлітків у Снігурівці на Миколаївщині

Про це поінформувала Миколаївська обласна прокуратура та голова ОВА Віталій Кім.

За даними слідства, окупанти о 02:10 ночі ракетами атакували Снігурівку на Миколаївщині, снаряди поцілили в житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Унаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина.

"За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки", - зазначили в прокуратурі.

Голова ОВА уточнив, що атака була націлена на будинки, навчальні заклади, приватне підприємство, лікарню та будинок культури.