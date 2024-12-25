Росіяни обстріляли Інженерне на Херсонщині: поранено чоловіка
У середу, 25 грудня, російська окупаційна армія обстріляла селище Інженерне, що в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 14:30 російські війська обстріляли Інженерне. Під ворожий удар потрапив 40-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення передпліччя", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що потерпілого доставили до лікарні.
- Російська терористична армія протягом 24 грудня атакувала Херсон та область. Внаслідок обстрілів загинула людина, троє отримали поранення.
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