Росіяни обстріляли Інженерне на Херсонщині: поранено чоловіка

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:30 російські війська обстріляли Інженерне. Під ворожий удар потрапив 40-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення передпліччя", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що потерпілого доставили до лікарні.