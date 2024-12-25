Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" у Ростовській області, – ЗМІ

Про це повідомили РБК-Україна, Радіо Свободи та Главком з посиланням на джерела в СБУ.

За словами джерел видання, полігон "Кадамовський" є одним із найбільших в Росії та розташований поблизу Новочеркаська у Ростовській області.

Джерела додали, що ворожа армія використовувала його для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Внаслідок атаки склад повністю знищений.

????Джерела у спецслужбах підтвердили ураженням дронами СБУ складу боєприпасів на полігоні «Кадамовський» у ростовській області



⚠️Цей полігон є одним із найбільших в рф та розташований поблизу н.п. новочеркаськ, ростовської області. pic.twitter.com/LcI9tzeoJh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024