Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" у Ростовській області, – ЗМІ
Дрони Служби безпеки України уразили ворожий склад боєприпасів на одному з найбільших у РФ полігоні "Кадамовський" у Ростовській області
Про це повідомили РБК-Україна, Радіо Свободи та Главком з посиланням на джерела в СБУ.
За словами джерел видання, полігон "Кадамовський" є одним із найбільших в Росії та розташований поблизу Новочеркаська у Ростовській області.
Джерела додали, що ворожа армія використовувала його для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Внаслідок атаки склад повністю знищений.
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