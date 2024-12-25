Турецький лідер Ердоган привітав Кавелашвілі з "обранням" на пост президента Грузії
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав Міхеїла Кавелашвілі з "обранням" на посаду президента Грузії - цього не визнає опозиція та чинна лідерка Саломе Зурабішвілі
Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на письмове привітання турецького лідера.
Ердоган також висловив надію на розвиток відносин між Анкарою і Тбілісі.
"Шановний обраний президенте, від себе і свого народу щиро вітаю вашу високоповажність з обранням на посаду президента Грузії, з якою нас пов'язує тісне сусідство і стратегічне партнерство, а також бажаю вам успіхів у виконанні цього почесного обов'язку. Я повністю впевнений, що під час вашого перебування на посаді ми продовжимо розвивати дружні відносини та тісну співпрацю між нашими країнами, що відповідає нашим спільним інтересам і служить забезпеченню процвітання регіону", - написав він.
Зазначено, що лист президента Туреччини датований 14 грудня - тоді ж виборча колегія обрала Кавелашвілі грузинським очільником.
Ердоган - пʼятий лідер, який привітав Кавелашвілі: це вже зробили лідери Білорусі, Азербайджану, Вірменії та Сербії.
Хто буде президентом Грузії з 29 грудня
Мова про колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, призначеного парламентською більшістю "Грузинської мрії" на посаду глави держави, чого не визнає опозиція, сама Зурабішвілі й щодо чого ще немає чіткої й одностайної позиції на Заході. Як вважають у "Мрії", Кавелашвілі "законно" вступить на посаду 29 грудня.
Як наголосив 22 грудня, тобто перед виступом Зурабішвілі, очільник уряду Іраклій Кобахідзе, якщо нинішня глава держави відмовиться скласти повноваження, на неї чекає кримінальна відповідальність.
"29 числа їй доведеться піти у відставку. Подивимося, де вона продовжить своє життя, - за ґратами чи на волі. Я думаю, що їй вистачить розсудливості не порушувати норми кримінального кодексу", - сказав прем'єр.
"Вибори" Кавелашвілі пройшли у парламенті (а це вперше грузинський президент після змін до законодавства обирався не всенародно) 14 грудня. Причому "обирали" його без присутності опозиції, оскільки 4 проєвропейські партії, які не визнають вигідних "Грузинській мрії" Іванішвілі результатів парламентських виборів 26 жовтня, відмовилися від мандатів і спільно з багатьма громадськими організаціями та профспілками розпочали щоденні протести.
Станом на 16 грудня Кавелашвілі привітали з обранням лідери Вірменії, Азербайджану, Сербії та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
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