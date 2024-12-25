Турецький лідер Ердоган привітав Кавелашвілі з "обранням" на пост президента Грузії

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на письмове привітання турецького лідера.

Ердоган також висловив надію на розвиток відносин між Анкарою і Тбілісі.

"Шановний обраний президенте, від себе і свого народу щиро вітаю вашу високоповажність з обранням на посаду президента Грузії, з якою нас пов'язує тісне сусідство і стратегічне партнерство, а також бажаю вам успіхів у виконанні цього почесного обов'язку. Я повністю впевнений, що під час вашого перебування на посаді ми продовжимо розвивати дружні відносини та тісну співпрацю між нашими країнами, що відповідає нашим спільним інтересам і служить забезпеченню процвітання регіону", - написав він.

Зазначено, що лист президента Туреччини датований 14 грудня - тоді ж виборча колегія обрала Кавелашвілі грузинським очільником.

Ердоган - пʼятий лідер, який привітав Кавелашвілі: це вже зробили лідери Білорусі, Азербайджану, Вірменії та Сербії.