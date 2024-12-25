Україна отримала від Євросоюзу €150 млн на шкільне харчування та відновлення інфраструктури

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, надані кошти спрямують на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів, відновлення інфраструктури, а також підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.

"Це другий транш у межах Угоди між Україною та ЄС щодо підтримки швидкого відновлення, яка передбачає надання нашій державі €300 млн", – додав Шмигаль.