Україна отримала від Євросоюзу €150 млн на шкільне харчування та відновлення інфраструктури
Європейський Союз передав Україні €150 млн. Це другий транш в межах угоди щодо підтримки швидкого відновлення України
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, надані кошти спрямують на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів, відновлення інфраструктури, а також підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.
"Це другий транш у межах Угоди між Україною та ЄС щодо підтримки швидкого відновлення, яка передбачає надання нашій державі €300 млн", – додав Шмигаль.
- Україна отримала від Сполучених Штатів перший транш в $1 млрд від російських заморожених активів.
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