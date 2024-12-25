"Здають ФСБ як потенційних диверсантів": росіяни на ТОТ вистежують мешканців, які святкують Різдво 25 грудня

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що окупанти посилили контроль за мешканцями, які святкують Різдво 25 грудня.

Зокрема, колаборанти на підприємствах збирають інформацію про людей, які дотримуються цієї традиції, та передають дані у ФСБ. Таких мешканців вважають "потенційними диверсантами".

Також зазначається, що святкування Різдва з 24 на 25 грудня окупанти сприймають як прояв української ідентичності та "загрозу" для себе.

Крім того, окупанти прагнуть придушити будь-які культурні традиції, пов'язані з українською церквою і народом.

"Однак спроби викорінити українську культуру приречені на провал", - зазначили партизани.