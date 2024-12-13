Росіяни на ТОТ заборонили згадувати Святого Миколая та Санта Клауса в школах і дитсадках, - ЦНС
У школах та дитячих садках на тимчасово окупованих територіях російські загарбники заборонили згадувати на новорічних святах Святого Миколая й Санта Клауса
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
За їхніми даними, росіяни вимагають від шкіл та садочків подавати програми новорічних свят до окупаційних профільних управлінь. Ті мають їх затвердити або за необхідності внести корективи.
"Цікавим моментом є фактична заборона згадування традиційного для українських дітей Святого Миколая й "західного" Санти Клауса на святах. Натомість ранки мають розповідати про російську культуру й побудовані на російській міфології та казках", - розповіли в ЦНС
Центр національного спротиву зауважує, що це є ще одним елементом намагання Кремля знищити українську культуру та самоідентичність.
- Торік перед новорічними святами у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області загарбники скасували святкування Дня Святого Миколая в усіх закладах освіти. Натомість дітей вітав Киш Бабай з Татарстану.
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