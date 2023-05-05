РФ обстріляла ракетами С-300 два заводи у Краматорську та Слов'янську

Про це повідомляє Донецька ОВА.

"У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ. Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю. За все поплатяться і заплатять!", - пише Павло Кириленко.

Обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.



