РФ обстріляла ракетами С-300 два заводи у Краматорську та Слов'янську
У п'ятницю, 5 травня, російські терористи використали ракети С-300 для обстрілу Донецької області
Про це повідомляє Донецька ОВА.
"У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ. Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю. За все поплатяться і заплатять!", - пише Павло Кириленко.
Обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.
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