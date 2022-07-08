РФ обстріляла Сумщину з кулеметів та гранатомета
Російський агресор 8 липня з кулеметів та гранатомета обстріляв Шалигінську громаду на Сумщині
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Станом на 21:00 росіяни 7 липня один раз обстріляли Сумщину.
"Близько 15:00 били з кулеметів та автоматичного гранатомета по околицях одного зі сіл Шалигінської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні Живицького.
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