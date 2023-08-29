Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією РФ обстріляла Торецьк з РСЗВ "Ураган", вбивши мирну жительку та поранивши ще трьох цивільних

РФ обстріляла Торецьк з РСЗВ "Ураган", вбивши мирну жительку та поранивши ще трьох цивільних

29 серпня, 2023 вiвторок
00:20
Війна з Росією

У понеділок, 28 серпня, о 18:00, російська армія обстріляла м. Торецьк, ймовірно, касетними боєприпасами РСЗВ "Ураган"

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Від ворожого обстрілу загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.

Крім того, осколкових поранень і контузії зазнали троє місцевих жителів - подружня пара віком 72 і 73 років та 88-річна жінка.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Їх відвезли до лікарні для надання медичної допомоги.

Обстрілом було пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Фото: Донецька обласна прокуратура


Фото: Донецька обласна прокуратура

  • Раніше повідомлялося, що цього ж дня окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині - четверо людей зазнали поранень.
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
воєнні злочини Росії
Читайте також:
27 серпня, 2023 неділя
На півночі Донецька чутно звуки артилерії, - росЗМІ
Сергій Згурець
28 серпня, 2023 понедiлок
Згурець пояснив, до якої лінії оборони противника просуваються ЗСУ після звільнення Роботиного
Каталін Новак
28 серпня, 2023 понедiлок
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.5
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
00:56
Олексій Резніков
Резніков розповів про імовірність додаткової мобілізації та цифровізацію роботи ТЦК
00:28
Блаженніший Святослав
Найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму: очільник УГКЦ Святослав відреагував на звернення Папи до молоді з РФ
2023, понедiлок
28 серпня
23:51
валюта доллар обмін валют
НБУ пом'якшив продаж іноземної валюти населенню. Які умови
23:21
Історичний екшн "Довбуш" зібрав у прокаті вже 8,7 млн грн
22:39
порт Усть-Дунайськ
Країни басейну Дунаю засудили атаки Росії на українські порти через серйозні екологічні ризики
22:04
Ексклюзив
Роман Костенко
Полковник СБУ Костенко пояснив, що потрібно для звільнення Криму
22:01
Від логістичних роботів до бойових: Федоров і Brave1 протестували 25 розробок для фронту
21:18
Папа Римський Франциск
Папа Франциск у Петербурзі назвав росіян "нащадками великої культури і людяності", МЗС України відреагувало
21:08
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
В нас достатньо інструментів для викорінення корупції, - нардеп Наливайченко
21:01
Проблемами Кремля щодо псевдовиборів на ТОТ є неможливість показати високу явку і брак "кандидатів" серед місцевих, - ЦПД
20:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог намагається продовжувати атаки від Куп'янська до Кремінної, змінюючи точки докладання зусиль. Колонка Сергія Згурця
20:39
Росіяни обстріляли Нікопольщину, 4 людини постраждали
20:04
"Розширення оборонної співпраці": Кулеба провів перемовини у Чехії
20:03
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Чому розбійник потрапив до раю?
19:57
Путін і Лавров
Путін повідомив прем'єр-міністру Індії, що на саміті G20 Росію представлятиме Лавров
19:23
ЗСУ, міномет, міна
Авіація ЗСУ за добу знищила пункт управління та 3 ЗРК ворога, — Генштаб
19:03
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Волонтерка Корчинська: комітет Ради легалізував неякісні турнікети, через які помирають важкопоранені
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 551 дня війни: успіхи ЗСУ у контрнаступі на півдні та удар ГУР по кадировцях в Енергодарі
18:39
Оновлено
Ракетний удар РФ по Полтавщині
Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: троє людей загинули, є поранені
18:38
На Майдані попрощались із депутатом Київради, полковником Сергієм "Соколом" Ільницьким, який загинув на Сході
18:16
Ексклюзив
Микола Княжицький
Микола Княжицький: влада імітує боротьбу з російською церквою
18:15
фейк
Центр статегічних комунікацій спростував фейк, нібито українських біженців у ЄС мобілізовуватимуть до лав ЗСУ
18:10
Електроенергія
Українські АЕС виробили майже половину загальної потреби електроенергії країни й допомогли втримати енергосистему
18:05
Зеленський НАТО
План захисту критичної інфраструктури та перехід на західні літаки: Зеленський провів засідання Ставки
18:03
OPINION
Ірина Цілик
Навряд чи війна закінчиться всередині нас
17:56
танк Leopard 1
Німеччина планує викупити у Греції близько 100 Leopard 1A5 для України, Афіни натомість отримають італійські танки, – ЗМІ
17:53
СБУ
У Києві в кабінеті виявили мертвим співробітника СБУ, – ЗМІ
17:42
Каталін Новак
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
17:30
Створив мережу катівень і концтаборів на тимчасово окупованих територіях: в Україні повідомили про підозру генерал-полковнику РФ
17:04
хвороба Альцгеймера
Періодичне голодування запобігає розвитку хвороби Альцгеймера - дослідження
17:01
Пресреліз
XXXII Економічний форум у Карпачі все ближче
16:57
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у казармі кадировців
16:37
Міноборони затвердило польову форму для жінок
Закупівля курток для ЗСУ: голова антикорупційної ради при Міноборони оприлюднив подробиці попередньої перевірки
16:28
Євген Пригожин
Пєсков зізнався, що Путін висловив співчуття родині Пригожина до офіційного оголошення його смерті
16:28
Ексклюзив
Shahed-136
Defense Express: Росія планує збільшувати виробництво дронів Shahed на 100-180 щомісяця
16:25
Українські військові у військовому таборі у Йоркширі
Основною проблемою в навчанні українських військових є нестача перекладачів, – FT
16:24
Партнерський матеріал
Вигоди та можливості оренди авто для корпоративних клієнтів від BLS
16:08
OPINION
Юрій Богданов
Поразка Росії створює велике поле невідомого
15:52
Міністри країн Балтії та Польщі закликали Білорусь вивести вагнерівців зі своєї території
15:44
На знак міжнародної підтримки Тайвань у співпраці з Литвою відновив дитячий садок "Рута"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV