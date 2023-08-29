РФ обстріляла Торецьк з РСЗВ "Ураган", вбивши мирну жительку та поранивши ще трьох цивільних
У понеділок, 28 серпня, о 18:00, російська армія обстріляла м. Торецьк, ймовірно, касетними боєприпасами РСЗВ "Ураган"
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Від ворожого обстрілу загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.
Крім того, осколкових поранень і контузії зазнали троє місцевих жителів - подружня пара віком 72 і 73 років та 88-річна жінка.
Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Їх відвезли до лікарні для надання медичної допомоги.
Обстрілом було пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото: Донецька обласна прокуратура
- Раніше повідомлялося, що цього ж дня окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині - четверо людей зазнали поранень.
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