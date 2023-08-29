РФ обстріляла Торецьк з РСЗВ "Ураган", вбивши мирну жительку та поранивши ще трьох цивільних

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Від ворожого обстрілу загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.

Крім того, осколкових поранень і контузії зазнали троє місцевих жителів - подружня пара віком 72 і 73 років та 88-річна жінка.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Їх відвезли до лікарні для надання медичної допомоги.

Обстрілом було пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура