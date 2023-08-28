Росіяни обстріляли Нікопольщину, 4 людини постраждали

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сам Нікополь ворог атакував дроном-камікадзе, саме тут було поранено постраждалих.

Окрім того, у місті пошкоджена адмінбудівля, там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Понівечені 5 автомобілів.