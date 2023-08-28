Росіяни обстріляли Нікопольщину, 4 людини постраждали
У понеділок, 28 серпня, ворог обстріляв Марганецьку громаду на Нікопольщині - четверо людей поранено
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сам Нікополь ворог атакував дроном-камікадзе, саме тут було поранено постраждалих.
Окрім того, у місті пошкоджена адмінбудівля, там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Понівечені 5 автомобілів.
- Уранці 28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав вибух в імпровізованій казармі кадировців.
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