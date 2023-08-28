В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у казармі кадировців

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, постраждала імпровізована казарма підрозділу росгвардії ОМОН "Ахмат-1", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли розвідники, після окупації міста кадировці захопили й переобладнали для своїх потреб будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше було місцеве відділення одного з українських банків. О 09:50 за вказаною адресою стався вибух.

У підсумку постраждав особовий склад окупантів і припарковані у дворі автомобілі, а в приміщенні виникла пожежа.

"Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених кадировців. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", – додали в розвідці.

В ГУР також зазначили, що після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву "військово-цивільну адміністрацію". Наразі в Енергодарі проходять перевірки, обмежено доступ до інтернету.