В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у казармі кадировців
Уранці 28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав вибух в імпровізованій казармі кадировців
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"У результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, постраждала імпровізована казарма підрозділу росгвардії ОМОН "Ахмат-1", – йдеться в повідомленні.
Як розповіли розвідники, після окупації міста кадировці захопили й переобладнали для своїх потреб будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше було місцеве відділення одного з українських банків. О 09:50 за вказаною адресою стався вибух.
У підсумку постраждав особовий склад окупантів і припарковані у дворі автомобілі, а в приміщенні виникла пожежа.
"Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених кадировців. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", – додали в розвідці.
В ГУР також зазначили, що після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву "військово-цивільну адміністрацію". Наразі в Енергодарі проходять перевірки, обмежено доступ до інтернету.
- У п'ятницю, 18 серпня, пролунав вибух на нараді керівників окупаційної поліції у тимчасово окупованому Енергодарі. Унаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.
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