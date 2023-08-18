Про це повідомляє мер Мелітополя Івана Федорова.

"Так звана народна міліція поки що окупованого Енергодара не догледіла за технікою безпеки", - написав Федоров.

За його словами, росіяни скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, "проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17".

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста там находилось відділення поліції. Тепер приміщення захопили ворожі спецслужби.

За попередніми даними, у будівлі знаходиться і катівня, де тримають цивільних полонених.