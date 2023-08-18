В окупованому Енергодарі прогримів вибух у будинку, де, ймовірно, росіяни катують цивільних
У п'ятницю, 18 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав вибух у багатоповерхівці. За попередніми даними, там росіяни облаштували катівню
Про це повідомляє мер Мелітополя Івана Федорова.
"Так звана народна міліція поки що окупованого Енергодара не догледіла за технікою безпеки", - написав Федоров.
За його словами, росіяни скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, "проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17".
Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста там находилось відділення поліції. Тепер приміщення захопили ворожі спецслужби.
За попередніми даними, у будівлі знаходиться і катівня, де тримають цивільних полонених.
- У п'ятницю, 18 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. За даними мера міста, може бути пошкоджене залізничне полотно.
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