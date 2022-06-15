Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Бої тривають у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки, багато поранених в Лисичанську. За останні два дні тільки до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого", - зазначив він.

Ситуація ускладунюється, але ЗСУ стримують окупантів одразу з трьох боків, обороняють Сєверодонецьк і не дають просунутися до Лисичанська. Утім росіяни близько, унаслідок чого страждають люди й будинки.

"Так, окупанти обстріляли споруди поблизу колишньої заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі Склозаводу. Щонайменше вісім будинків постраждали 14 червня в цьому місті. 14 будинків зруйновано в Гірському. У Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Знищуються багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта", - зауважив Сергій Гайдай.

У вуличних боях ворог слабший, тому гатить із артилерії, руйнуючи будинки.

"Серйозні пошкодження у навколишніх селах. Те, що вдалося зафіксувати протягом минулої доби, - зруйновані шість будинків в Нирковому, чотири - в Миколаївці, три - у Вікторівці", - повідомив голова ОВА.

Окупанти завдали авіаударів по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківку, Устинівку, Борівське, Метьолкіне, Білу Гору, Миколаївку та Врубівку обстріляли з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню. Також росіяни провели невдалий наступ біля Миколаївки та Золотого-3.

Станом на ранок 15 червня ворог веде штурмові дії в Сєверодонецьку, біля Рубіжного й Золотого.

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