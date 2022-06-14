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Головна війна з Росією Ворог веде штурмові дії у Сєверодонецьку, біля Рубіжного і Золотого, бої тривають, - Генштаб

Ворог веде штурмові дії у Сєверодонецьку, біля Рубіжного і Золотого, бої тривають, - Генштаб

14 червня, 2022 вiвторок
19:04
війна з Росією На фото військовослужбовці ЗСУ

Росіяни ведуть штурмові дії на окремих ділянках фронту на Донеччині та Луганщині

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій не відзначено. В рамках перевірки бойової готовності ЗС Білорусі проводились навчання Сил спеціальних операцій.

На Сіверському напрямку ворог продовжує мінометні обстріли, зокрема цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів, здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях ЗСУ.

"Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка. Противник дистанційно замінував місцевість в районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково. Веде штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають", - заявили у Генштабі

На Слов’янському напрямку - артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного.

"Ворог веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Противник здійснює перегрупування військ та намагається посилити угруповання", - йдеться в звіті.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація завдала авіаудару неподалік Білогорівки.

В районі Берестове українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти. Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Завдав ударів авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог  намагався вести контрбатарейну боротьбу.

В районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка росіяни обстрілювали інфраструктуру із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Противник веде розвідку за допомогою безпілотників. Дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Донбас
ЗСУ
Військові новини
Генштаб ЗСУ
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