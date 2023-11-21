РФ обстрілює Україну ввечері 21 листопада: ППО спрацювала на Сумщині та Дніпропетровщині. У Нікополі є постраждалі
Ввечері вівторка, 21 листопада, російські терористи обстрілюють різні регіони України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сумщина
О 22:22 стало відомо про роботу ППО у Сумській області.
"Сумщина. Працює ППО. Зберігаємо спокій. Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги", - пише Сумська ОВА.
Дніпропетровщина
ППО також вдало спрацювала у Дніпропетровській області. Ворожий "шахед" знищили над Синельниківським районом військові з Повітряного командування "Схід".
Водночас є постраждалі у Нікополі, який надвечір знову потрапив під російський обстріл. Вже відомо про 2 чоловіків, які мають осколкові поранення та госпіталізовані. Один з потерпілих – у важкому стані.
Станом на 22:35 повітряна тривога триває на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.17 Купівля 37.17Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.2Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе