РФ обстрілює Україну ввечері 21 листопада: ППО спрацювала на Сумщині та Дніпропетровщині. У Нікополі є постраждалі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сумщина

О 22:22 стало відомо про роботу ППО у Сумській області.

"Сумщина. Працює ППО. Зберігаємо спокій. Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги", - пише Сумська ОВА.

Дніпропетровщина

ППО також вдало спрацювала у Дніпропетровській області. Ворожий "шахед" знищили над Синельниківським районом військові з Повітряного командування "Схід".

Водночас є постраждалі у Нікополі, який надвечір знову потрапив під російський обстріл. Вже відомо про 2 чоловіків, які мають осколкові поранення та госпіталізовані. Один з потерпілих – у важкому стані.

Станом на 22:35 повітряна тривога триває на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

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