РФ обурилася публікацією про злочини росіян у Бучі: викликала повіреного Франції і заявила протест
Тимчасово повіреного у справах Франції Джея Дармадікарі викликали у МЗС Росії та звинуватили у "хибних звинуваченнях" щодо російських злочинів у Бучі
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Така реакція МЗС РФ пов'язана з постом, який 31 березня опублікувало французьке посольство у Twitter. У ньому йдеться, що Франція допомагає міжнародним судовим органам, аби покарати Росію за злочини, скоєні в Бучі.
МЗС РФ назвали це повідомлення "провокаційним випадом представників недружніх країн", а події у Бучі - "пропагандистським інсценуванням київського режиму".
Також, у МЗС Росії заявили про "категоричну неприйнятність ні на чому не заснованих, хибних звинувачень".
- У річницю звільнення Бучі на Київщині Урсула фон дер Ляєн заявила, що воєнні злочини Росії рік тому були планом Кремля зі знищення українців.
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