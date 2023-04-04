Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Така реакція МЗС РФ пов'язана з постом, який 31 березня опублікувало французьке посольство у Twitter. У ньому йдеться, що Франція допомагає міжнародним судовим органам, аби покарати Росію за злочини, скоєні в Бучі.

МЗС РФ назвали це повідомлення "провокаційним випадом представників недружніх країн", а події у Бучі - "пропагандистським інсценуванням київського режиму".

Також, у МЗС Росії заявили про "категоричну неприйнятність ні на чому не заснованих, хибних звинувачень".