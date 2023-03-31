Про це посадовиця написала у twitter.

"Те, що трапилося в Бучі рік тому, не було ізольованим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. План Кремля - знищити українців. Їхню національну ідентичність. Сенс їхнього життя. Злочинці, винуваті у воєнних злочинах, будуть притягнуті до відповідальності", - зауважила вона.

Урсула фон дер Ляєн також додала, що Єврокомісія продовжує докладати зусиль, щоб притягнути російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності за скоєні злочини.

"У цьому контексті ми продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це необхідно для цього. Я хочу правосуддя на користь України та українців", - заявила голова ЄК.

Посадовиця також опублікувала відео зі своїм візитом до Бучі минулого року з кадрами масових поховань цивільних.