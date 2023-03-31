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Голова Єврокомісії: Події у Бучі були планом Кремля, а не ізольованим епізодом

31 березня, 2023 п'ятниця
16:17
Світ Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

У річницю звільнення Бучі на Київщині Урсула фон дер Ляєн заявила, що воєнні злочини Росії рік тому були планом Кремля зі знищення українців

Про це посадовиця написала у twitter.

"Те, що трапилося в Бучі рік тому, не було ізольованим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. План Кремля - знищити українців. Їхню національну ідентичність. Сенс їхнього життя. Злочинці, винуваті у воєнних злочинах, будуть притягнуті до відповідальності", - зауважила вона.

Урсула фон дер Ляєн також додала, що Єврокомісія продовжує докладати зусиль, щоб притягнути російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності за скоєні злочини.

"У цьому контексті ми продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це необхідно для цього. Я хочу правосуддя на користь України та українців", - заявила голова ЄК.

Посадовиця також опублікувала відео зі своїм візитом до Бучі минулого року з кадрами масових поховань цивільних. 

  • 31 березня, у річницю звільнення Бучі від російських окупантів, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не переможе у війні з Україною. За його словами ці злочини не повинні залишитися безкарними.
  • 31 березня президент України Володимир Зеленський і низка іноземних політиків ушанували пам'ять загиблих від рук російських окупантів мешканців Бучі Київської області. До міста прибули лідери Молдови, Словаччини, Словенії та Хорватії.
ЄС
Єврокомісія
Київщина
Буча
Урсула фон дер Ляєн
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