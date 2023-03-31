Про це канцлер написав у twitter.

Посадовець зазначив, що звірства у Бучі рік тому показали усьому світу, що означає війна, яку веде президент Росії Володимир Путін.

"Ці кадри випалені й у моїй пам'яті. Ці злочини не повинні залишитися безкарними. Ось чому ми об’єдналися навколо України. Росія не переможе!" - написав Шольц.