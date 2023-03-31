Шольц у річницю звільнення Бучі: Росія не переможе
У річницю звільнення Бучі від російських окупантів канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не переможе у війні з Україною
Про це канцлер написав у twitter.
Посадовець зазначив, що звірства у Бучі рік тому показали усьому світу, що означає війна, яку веде президент Росії Володимир Путін.
"Ці кадри випалені й у моїй пам'яті. Ці злочини не повинні залишитися безкарними. Ось чому ми об’єдналися навколо України. Росія не переможе!" - написав Шольц.
- 31 березня Генпрокуроратура України опублікувала статистику воєнних злочинів у Бучі. Щодня росіяни скоювали понад 270 злочинів. Більш як 1400 мирних жителів убито, серед загиблих - 37 дітей, ще 52 дитини було поранено.
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