РФ панічно шукає резерви і просить про допомогу в країн ОДКБ, – Подоляк

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"25-й день війни. Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи "Кинджал" і "Бастіон". Також Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти країни ОДКБ", – йдеться у повідомленні.