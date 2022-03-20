РФ панічно шукає резерви і просить про допомогу в країн ОДКБ, – Подоляк
Російська федерація застосовує для ударів по мирних містах руйнівну артилерію, системи "Кинджал" і "Бастіон", та просить про допомогу країни ОДКБ
Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
"25-й день війни. Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи "Кинджал" і "Бастіон". Також Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти країни ОДКБ", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 20 березня одним з головних завдань ворожого війська залишається захоплення столиці України. Також окупанти доукомплектовують війська і обстрілюють житлові масиви.
- У Генштабі ЗСУ заявили про ознаки підготовки білоруської армії для вторгнення в Україну.
- В Україну почали прибувати чергові терористичні групи, основне завдання яких полягає у ліквідації вищого військово-політичного керівництва держави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе