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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росіяни перегруповують війська, хаотично обстрілюють мирне населення та можуть вчинити спробу форсування річки Ірпінь: Київська ОВА про ситуацію в регіоні

Росіяни перегруповують війська, хаотично обстрілюють мирне населення та можуть вчинити спробу форсування річки Ірпінь: Київська ОВА про ситуацію в регіоні

20 березня, 2022 неділя
13:08
війна з Росією Київ оборона ЗСУ

20 березня одним з головних завдань ворожого війська залишається захоплення столиці України. Також окупанти доукомплектовують війська і обстрілюють житлові масиви

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Вороги намагаються налагодити логістику та ведуть повітряну розвідку наших позицій. Є загроза, що ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь.

"Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків. Не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь. Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Загарбник намагається налагодити логістику.Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів поблизу столиці", - йдеться у повідомленні.

За словами Олександра Павлюка Сили оборони України – в підвищеній боєготовності. Зміцнюють блокпости та зводяться фортифікаційні оборонні споруди.

"Ситуація складна, але контрольована. Переможемо", підсумував Павлюк.
 

 
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