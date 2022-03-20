У Бучі рашисти підпалили укриття з біженцями, а в селах за Бородянкою ходять зі списками патріотів й призначають наркоманів "шуцманами", - боєць-доброволець Євген Карась

Про це із посиланням на власні дані він повідомив сьогодні, 20 березня 2022 року, на своєму телеграм-каналі, розповідає Еспресо.TV.



"З Бучі розказали. В районі Стіколки люди з кількох будинків переховувалися в підвалі гаража. Ка*апи заблокували вихід і підпалили... Сусіди, які потім змогли туди прибігти, застали страшну картину", - зазначив Карась.



На тій же Стіколці - житловий масив поблизу Бучанського склозаводу - "багато розстріляних мирних мешканців", додав Євген Карась.



Також у нього є інформація про наявність у російських сил, розташованих зараз у північній частині Київщини, заздалегідь підготовлених списків проукраїнських громадян.



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"Ви не уявляєте люди, що робиться по селах Подісся, куди зайшли ка*апи. Це маленькі села, у лісах.



Розповіли мені про село Мирча, що за Бородянкою.



Ка*апи спалили півсела. Шукали чоловіків, що були в ТерОбороні чи мали активну патріотичну позицію. До батьків приходили з фото їх синів.



Отже, хтось зарання зливав.



У селі ка*апи познаходили наркоманів і іншу голоту, яким причепили білі скотчі на рукави, призначили шуцманами ("шуцманами" називали співробітників патрульної поліції Третього Рейху, у т.ч. на окупованих територіях - ред.) і наказали здавати місцевих розвідувати настрої", - навів подробиці Євген Карась.



"Пишу для того, щоб ви розуміли який це ворог. І не розслаблялися", - наголосив доброволець.

Нагадаємо, на Київщині заборонили гуляти у лісі.



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