"РФ переходить до тактики ІДІЛ": боєць ЗСУ Віктор Трегубов про нову інформкампанію росіян, щоб примусити українців до поступок

Про це він написав на своїй facebook-сторінці.

"Колись я вивчав тероризм. І сформулював для себе, що тероризм – це радикальна форма піару. Він використовує насилля для створення емоційно забарвлених образів, щоб змінити громадську думку. Головна складова тероризму – медійна", - йдеться в повідомленні.

Віктор Трегубов переконаний, що росіяни почали інформаційну кампанію, метою якої є примушення українців до поступок. І ця кампанія – терористична за формою, що ми бачимо на прикладах новин останніх днів: про кастрованого українського вояка в Сєверодонецьку, підірваних полонених в Оленівці.

"Але в тероризму є ще одна риса. Це зазвичай останній засіб, асиметричний засіб, засіб, який слабший використовує проти сильніших. Інакше воно не окупається. До нього вдаються, коли більше не знають, що робити. Росія не просто програє – вона не знає, як діяти далі. І переходить до тактики останньої межі, тактики ІДІЛ", - додав Віктор Трегубов.

29 липня Збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримували українських полонених.

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