РФ підтримала резолюцію, у якій її засудили за неонацизм, - Кислиця
Російський посол в ООН Василь Небензя підтримав резолюцію ООН про боротьбу з неонацизмом у світі, у якій саму Росію засудили за неонацизм
Про це у твіттері повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця.
Він зазначив, що з 2005 року Росія ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Цього року в резолюцію внесли поправку про те, що РФ намагалася виправдати повномасштабне вторгнення в Україну знищенням неонацизму.
"Сьогодні догралася: в її ж резолюцію ми вставили поправку: «РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму». Чорна п’ятниця РФ в ООН", - написав Кислиця.
Посол Росії в ООН Василь Небензя проголосував за текст резолюції із цією поправкою. Сам текст містить таке: "Російська Федерація намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито для знищення неонацизму; свідоме використання неонацизму для виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні спроби боротьби з неонацизмом".
- 3 листопада Радбез ООН не підтримав резолюцію Росії про пошук "біологічної зброї" в Україні.
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