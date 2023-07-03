Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією РФ почала переміщувати підрозділи своїх військ, які готували на полігонах у Білорусі, - Генштаб

РФ почала переміщувати підрозділи своїх військ, які готували на полігонах у Білорусі, - Генштаб

3 липня, 2023 понедiлок
19:53
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Росія почала переміщувати підрозділи своєї армії, які проходили підготовку на білоруських полігонах, для їхньої участі в бойових діях в Україні

Про це 3 липня інформує Генштаб ЗСУ.

"Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Розпочалось переміщення підрозділів збройних сил Російської Федерації, що проходили підготовку на білоруських полігонах, для їх подальшої участі у бойових діях на території України", - ідеться в повідомленні.

За добу противник випустив по Україні 3 керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 ударних безпілотників "Шахед"

Упродовж доби росіяни вдарили трьома керованими ракетами із ЗРК С-300 та 20 "шахедами" по цивільних інфраструктурних об'єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. Українські захисники знищили 14 безпілотників.

Також ворог завдав 44 авіаудари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація по напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеренарне, Козача Лопань, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав артилерійських ударів по понад 10 населених пунктах, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив марні наступальні дії південно-східніше Оріхово-Василівки та західніше Бахмута. Він також здійснив артобстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі 14 атак противника в районі Мар’їнки. Водночас ворог здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

За добу ЗСУ 14 разів вдарили по зосередженню особового складу противника

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога, а також п'ять ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях.

  • Російські війська 3 липня обстріляли два багатоповерхових житлових будинки у Сумах. Унаслідок атаки загинули дві людини, 19 отримали поранення.
російська армія
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
Мар’їнка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Молодіжна збірна України, Україна U21
3 липня, 2023 понедiлок
Україна перемогла Францію в чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 та вийшла на Олімпіаду
Hawker Hurricane ("Ураган")
2 липня, 2023 неділя
Під Києвом виявили 8 британських літаків "Ураган" часів Другої світової війни
Марк Фейгін
Автор Антін Борковський
2 липня, 2023 неділя
Путін боїться перевороту в армії, але переворотом вже заразився народ, — Фейгін
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
3 липня
21:13
Під час ранкового обстрілу росіяни влучили по будівлі СБУ в Сумах
21:02
МВФ
Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду - $890 млн
20:59
Олександр Сирський (ліворуч)
Сили оборони просунулися на флангах на Бахмутському напрямку, – Сирський
20:33
Латвія
Латвія відновила обмежений прийом візових заяв від громадян РФ 
20:14
Володимир Зеленський
Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії через ситуацію з Саакашвілі
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 495 дня війни: морпіхи збили ворожий гелікоптер з протитанкового комплексу, а в Гаазі створили спецофіс для розслідування злочинів РФ в Україні
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Дацюк, ідентичності та наша перемога
19:44
Софія Федина
Софія Федина після суду щодо Алєксєєва: це не має нічого спільного із законністю та правосуддям
19:36
Херсонська область
Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині: поранено подружжя
19:13
ПВК "Вагнер"
Російські ЗМІ опублікували фото з місця ймовірного табору вагнерівців у Білорусі
18:53
демонтаж драмтеатру
Музеї, галереї, театри та філармонії: РФ зруйнувала в Україні 1582 об'єкти культурної інфраструктури
18:39
Російські ракети і закриття портів: що змінилось для компанії Ferrexpo після лютого 2022 року, - Daily Mail
18:33
Оновлено
Суми
Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у Сумах: 19 поранених, 2 загиблих
18:28
грузія
МЗС Грузії викликало тимчасового повіреного України через санкції
18:27
Зеленський
Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі в саміті НАТО, - ОПУ
18:18
Уражені "Росатомом"
Росатом припинив свою діяльність в Чехії
18:17
Роб Бауер
У НАТО порівняли український контрнаступ з висадкою союзників у Нормандії
18:16
Марго Роббі
У В'єтнамі заборонили фільм "Барбі" через кадри з картою зі спірними територіями в Південнокитайському морі
18:10
Сергій Алєксєєв
Суд відправив нардепа Алєксєєва під варту на 60 діб
18:07
OPINION
Лариса Волошина
Не бійтеся озвучувати власні цілі
18:04
діти
Здають дітей на органи: росіяни на ТОТ поширюють черговий фейк про Україну
17:52
Львівська політехніка
До QS World University Rankings 2024 увійшли 11 українських університетів
17:49
Оновлено
Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)
У Гаазі відкрили офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну
17:37
"Я сильний зсередини": Саакашвілі показав свій тяжкий фізичний стан під час судового засідання
17:37
ЗСУ війна проти РФ
ЗСУ за тиждень знищили 22 російські ЗРК і 19 складів боєприпасів
17:13
оборонно-промислового комплекс
Національні оборонні підприємства закликають прем'єра зупинити зрив закупівель для потреб української армії
17:11
танк Leopard 1
Танки Leopard 1 від Німеччини та Данії надійдуть в Україну найближчими тижнями, – Пісторіус
16:59
В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
16:46
ядерна зброя рф ракета
У міноборони Польщі оцінили ймовірність застосування Росією ядерної зброї
16:38
Андрій П'ятов
"Шахтар" оголосив, що П'ятов завершив виступи за клуб
16:21
Нескорена нація: у Києві презентували фотовиставку, присвячену Збройним Силам
16:18
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Запорізьку АЕС уперше за 4 місяці підключили до резервної ЛЕП: у МАГАТЕ прокоментували
16:05
окупанти
На Херсонщині окупанти облаштували у дитячому інтернаті шпиталь
16:02
Крим
Окупаційна влада Криму подала "позов" до України із вимогою відшкодувати 152 млрд руб через "водну блокаду півострова"
16:01
OPINION
Володимир Гевко
Героїзм став найціннішою валютою, якою торгують моральні перекупники
15:50
водопостачання вода
Покрова знову з водою: ситуація на Дніпропетровщині майже через місяць після підриву Каховської ГЕС
15:45
багатоповерхівка, забудова, будівництво
Нацбанк повідомив про суттєве покращення ділової активності в будівельному секторі
15:40
Олексій Резніков
Підприємців, які пройшли півтора року жаху московської навали, може "перемогти" аудит, - Резніков про спроби "заборонити" прибуток бізнесів
15:26
Відкрито збір на нічні Мавіки для ЗСУ
15:23
Часів Яр, школа, обстріл, Донеччина
Швейцарія надасть $6,1 млн на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV