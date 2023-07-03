РФ почала переміщувати підрозділи своїх військ, які готували на полігонах у Білорусі, - Генштаб

Про це 3 липня інформує Генштаб ЗСУ.

"Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Розпочалось переміщення підрозділів збройних сил Російської Федерації, що проходили підготовку на білоруських полігонах, для їх подальшої участі у бойових діях на території України", - ідеться в повідомленні.

За добу противник випустив по Україні 3 керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 ударних безпілотників "Шахед"

Упродовж доби росіяни вдарили трьома керованими ракетами із ЗРК С-300 та 20 "шахедами" по цивільних інфраструктурних об'єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. Українські захисники знищили 14 безпілотників.

Також ворог завдав 44 авіаудари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація по напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеренарне, Козача Лопань, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав артилерійських ударів по понад 10 населених пунктах, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив марні наступальні дії південно-східніше Оріхово-Василівки та західніше Бахмута. Він також здійснив артобстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі 14 атак противника в районі Мар’їнки. Водночас ворог здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

За добу ЗСУ 14 разів вдарили по зосередженню особового складу противника

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога, а також п'ять ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях.