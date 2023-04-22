РФ почала використовувати новий тип "шахедів", - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти вперше за 25 днів атакували Київ. Всього за 20 квітня росіяни випустили по території України 26 БПЛА, а 21 квітня - 12. В першому випадку українські сили ППО збили 21 дрон, а в другому - 8.

"Керівник Українського спільного координаційного прес-центру Південних сил Наталія Гуменюк 20 квітня заявила, що російські війська чекали прибуття нової партії безпілотників Shahed, щоб використовувати їх для подальших ударів, і зазначила, що використання Росією ракет також зменшилося", - пише ISW.

Ключові висновки:

Російські війська третій день поспіль завдали ударів по Україні з нової партії безпілотників Shahed, вперше за 25 днів атакувавши на Київ.

Командувач Балтійським флотом Росії адмірал Віктор Лійна прийняв командування Тихоокеанським флотом Росії після завершення російських навчань у Тихому океані.

20 квітня російський винищувач-бомбардувальник випадково вдарив по Бєлгороду.

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, спрямований на підтримку постійних зусиль Кремля створити умови для внутрішніх репресій і усунення чиновників, які потрапили в немилість.

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Російські війська продовжували наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк і здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області.

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