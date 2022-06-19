РФ поширює фейк, що для вступу до ЄС від України вимагають не прославляти Бандеру
Російські ЗМІ брешуть, що від України вимагають припинити прославляти Степана Бандеру для членства в ЄС
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
"Десятки кремлівських медіа пишуть, що "від України вимагають припинити прославляти С.Бандеру заради членства в Євросоюзі"", - зазначили в ЦПД.
Як доказ наводять озвучену в ефірі французького BFM TV тезу адвоката Асоціації синів та дочок депортованих із Франції євреїв Арно Кларсфельда. Він заявив про необхідність перейменувати українські вулиці, названі на честь Степана Бандери. Свого часу він сказав, що Росія й Україна мають знайти компроміс щодо Донбасу.
У Центрі при РНБО нагадали, що основними вимогами членства України в Євросоюзі є проведення реформ і відповідність українського законодавства європейському.
"Позиція окремої персони не відображає настрої суспільства. Росія цитує лояльних «експертів», щоб сформувати хибне враження розколу серед населення країн Заходу у питанні підтримки України", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.
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17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
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